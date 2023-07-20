الأسطول الروسي يعلن انطلاق مناورات روسية صينية في بحر اليابان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2023 - 10:42

الأسطول الروسي يعلن انطلاق مناورات روسية صينية في بحر اليابان

منذ 2 ساعة 20 July، 2023
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أخبار دولية - روسيا

أعلن المركز الصحفي لأسطول المحيط الهادئ الروسي انطلاق المناورات البحرية الروسية الصينية “الشمال. التعاون – 2023” في بحر اليابان.

وأضاف المركز الصحفي في بيانه اليوم: “ستستمر مناورات “الشمال. التعاون – 2023″ الروسية الصينية من 20 إلى 23 يوليو في بحر اليابان”.

وتشارك في المناورات عن الجانب الروسي سفينتا “الأدميرال تريبوتس” و”الأدميرال بانتيلييف” الكبيرتان المضادتان للغواصات، والطرادان “غريمياشي” و”بطل روسيا الاتحادية ألدار تسيدينشابوف”.

وفي وقت سابق، غادرت أربع سفن حربية وسفينة إسناد صينية ميناء تشينغداو متجهة إلى منطقة المناورات.

المصدر: وكالات

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