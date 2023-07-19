الشيخ قاسم: ليس صحيحًا القول أن لكم لبنانكم ولنا لبناننا هناك لبنان واحد لكل اللبنانيين من دن تمييز بين واحد وآخر مهما كانت هويته الفكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2023 - 23:10

الشيخ قاسم: ليس صحيحًا القول أن لكم لبنانكم ولنا لبناننا هناك لبنان واحد لكل اللبنانيين من دن تمييز بين واحد وآخر مهما كانت هويته الفكرية

منذ 54 mins 19 July، 2023
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