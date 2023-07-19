الشيخ قاسم: ليس صحيحًا القول أن لكم لبنانكم ولنا لبناننا هناك لبنان واحد لكل اللبنانيين من دن تمييز بين واحد وآخر مهما كانت هويته الفكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2023 - 23:10
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وفد من الحزب الديمقراطي اللبناني يزور السويداء ويلتقي شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز بحضور ضباط من الجيش السوري
حركة الناصريين المستقلين والمؤتمر الشعبي الناصري يؤكدان خلال لقاء مشترك على مواصلة المسيرة النضالية
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أوساط صهيونية تحذر من تداعيات رفض الخدمة المتزايد في جيش الاحتلال على كفاءته وجهوزيته
وزير الخارجية الإيراني: الجمهورية الاسلامية لا تضع أي قيود على التنمية الشاملة للتعاون مع مصر
السيد عبدالملك الحوثي: الطاغوت يسعى لابعاد البشر عن المبادئ الالهية بهدف السيطرة التامة عليهم واستعبادهم واستغلالهم
السيد عبدالملك الحوثي: الشعب اليمني مصمم على مواصلة مسيرته في سعيه للتحرر التام من كل اشكال التبعية ومواجهة المعتدين
برنامج الأغذية العالمي يعلن عزمه تخفيض المساعدات المالية للاجئين السوريين في الأردن اعتبارًا من الشهر المقبل
الدفاع الروسية: سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية
الشيخ قاسم: ليس صحيحًا القول أن لكم لبنانكم ولنا لبناننا هناك لبنان واحد لكل اللبنانيين من دن تمييز بين واحد وآخر مهما كانت هويته الفكرية
منذ 54 mins
19 July، 2023
الشيخ قاسم
الوحدة الوطنية
عاشوراء
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