سورية تدين العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق وتدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهما

أدانت سورية بشدة العدوان الإسرائيلي الهمجي على نقاط في محيط مدينة دمشق، ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهما والتحرك الفوري لإلزام (إسرائيل) بالكف عن سياساتها الإجرامية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان ان “قوات الاحتلال الإسرائيلي تصر على الاستمرار في ارتكاب جرائمها العدوانية والإرهابية”، معبرة بذلك عن “عجزها وعجز أدواتها من (داعش) وجبهة النصرة عن إضعاف سورية وشعبها، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عدوان جوي في حوالي الساعة الثانية عشرة وخمس وعشرين دقيقة بعد منتصف ليلة 18-7-2023 برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان العربي السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وأضافت الخارجية السورية “إن هذه الاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية لا تهدد بتفجير المنطقة وإشعالها فحسب، وإنما تشكل أيضاً خطراً حقيقياً على السلم والأمن الدوليين”.

ودانت الخارجية السورية في بيانها “بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الهمجي، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهما في إدانة العدوان والتحرك بشكل فوري لإلزام (إسرائيل) بالكف عن هذه السياسات الإجرامية، بما تمثله من انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة، ودعت الدول الغربية الحامية لـ (إسرائيل) والداعمة لها للسماح لمجلس الأمن بممارسة واجباته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع حد لجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وللشروع بمساءلة ومعاقبة مرتكبيها وضمان عدم تكرارها”.

المصدر: وكالة سانا