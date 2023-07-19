حزب الله أطلق سلسلة من النشاطات في صيدا والجوار أحياء ً لعاشوراء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 19 2023 - 18:22

حزب الله أطلق سلسلة من النشاطات في صيدا والجوار أحياء ً لعاشوراء

منذ 1 ساعة 19 July، 2023
حزب الله
لبنان

أطلق حزب الله في منطقة صيدا إحياء الليالي العاشورائية بمختلف أنشطتها، مستضيفا عددا من العلماء الذين تحدثوا عن المناسبة ومعانيها السامية، وتوزع النشاط العاشورائي في مجمعات الإمام المهدي في الغازية وسيد الشهداء في حارة صيدا، والسيدة الزهراء في صيدا والإمام الحسين في عنقون، وباحتي قاعة عاشوراء في تعمير عين الحلوة، وقاعة الإمام المهدي في كفرحتى، وحسينية بلدة بنعفول، كما نظم حزب الله بالتعاون مع العاملين في حركة “أمل” مجالس عزاء مشتركة في بلدات عزة، اركي ، قناريت، زغدرايا، زيتا، رومين وحومين التحتا.
كما نظم قطاع صيدا سلسلة من الأنشطة العاشورائية، تنوعت بين حلقات اللطم والمسيرات وموائد الإطعام الشعبية ورفع راية الآمام الحسين والاناشيد الخاصة بالمناسبة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة