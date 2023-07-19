العدو الاسرائيلي نفذ حملة دهم واعتقال بالضفة المحتلة

شنت قوات العدو الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء حملة اقتحامات ومداهمات واسعة واعتقالات في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “الاقتحامات تخللتها مواجهات شملت عدداً من المواقع بيت لحم ومخيم الدهيشة بالمحافظة، وأحياء في الخليل ومخيم العروب بالمحافظة وبلدة نعلين بمحافظة رام الله، وبدو بالقدس وطولكرم وبلدة عزون شرق قلقيلية وقريتي دير الحطب وعراق بورين بمحافظة نابلس، ورمانة بمحافظة جنين”.

ولفتت المصادر الى انه “عرف من المواطنين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال: وسام أبو سليم، خليل محمد أبو عليا ومحمد ابو معروف- مخيم الدهيشة/ بيت لحم، مصطفى دعامسة- الخضر/ بيت لحم، إيهاب الخواجا – من بلدة نعلين/ رام الله، منتصر الشيخ – بدو / القدس وزكي الدسوقي- مدينة طولكرم”.

المصدر: فلسطين اليوم