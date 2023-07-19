أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 19-07-2023

الأخبار

جنين: العدوّ يضرب بيد السلطة

نواب الحاكم أمام لجنة “العدل”: لن ننفق من الاحتياطي إلا بقانون

القرض الكويتي لبناء مدارس بيروت: «نَصْب» على حساب الفقراء

خلاف المولوي – عثمان: معركة وراثة الحريري في الداخلية

النهار

تنسيق فرنسي – سعودي مفتوح بعد “الخماسية”

السعودية وتركيا… إتفاقات استثمارية و”أكبر عقد” للمسيّرات

آلاف الإسرائيليين في “يوم الاضطرابات” يتظاهرون ضد مشروع التعديالت القضائية

اللواء

المجموعة الخماسية تُنهي «التلاعب بالدستور».. والمخاطر المالية بين البرلمان والمركزي

طي صفحة سلامة في القضاء.. والمصارف تلوِّح بالإقفال مع نهاية الشهر

ماذا بعد إجتماع الدوحة الخماسي..؟

الديار

غياب الدعوة الى الحوار والأسماء التوافقية عن بيان «الخماسي» يؤكدان الفراغ الطويل

حراك على خط الديمان… الراعي يدعم الأحزاب المسيحية بمطلب انتخاب الرئيس عبر جلساتٍ متتالية

الاستحقاقات المالية تتصدّر المشهد الداخلي… موازنة وضرائب ستثقل كاهل اللبنانيين

الجمهورية

“الخماسية” تنقسم بدل أن توحد

نواب الحاكم يطلبون تشريعات وتسهيلات

سيناريو انتخاب عون يتكرر

البناء

الموفد القطري في بيروت للتأقلم مع الفراغ.. والسيد نصر الله للتعلم من التاريخ تفاديًا للحروب

انتفاضة متأخرة لنواب الحاكم دعوة لتصحيح السياسة النقدية.. والتحقيق مع الحاكم وفريقه مستمر

ملف النازحين: بوحبيب يطلب عبر دغمان موعدًا لزيارة وفد.. والتيار يتظاهر أمام الممثلية الأوروبية

الأسرار

البناء

– قال مصدر نيابي إن كلام نواب حاكم مصرف لبنان عن تاريخ الخلافات مع الحاكم لا يعفيهم من الشراكة بالمسؤولية، لكنه يمثل فرصة يجب التقاطها لتحويل نهاية ولاية الحاكم نقطة انطلاق لسياسة مالية ونقدية لا مكان فيها لألاعيب وخزعبلات طبعت مرحلة الحاكم خصوصاً أن هناك فائضاً في ميزان المدفوعات كان يتمّ تبديده ويمكن توظيفه بصورة بناءة

– كشف مصدر دبلوماسي عن نصيحة سمعها الرئيس التركي من ولي العهد السعودي تدعو للإسراع بإنهاء ملفات النزاع المتعددة مع سورية والعراق لأن ذلك يساعد على تزخيم التعاون الخليجي التركي، خصوصاً على صعيد فتح الطريق للاستثمارات وتطوير التجارة التي سوف تعبر حكماً من الأراضي السورية وتنتظر فتح الطريق الدولية وتأمينها

النهار

– يتعرض نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين لحملة مضادة داخل المصرف بعد تأليب موظفين ضده

– ادى “السر” الذي نشرته “النهار” قبل ايام عن حضور قاض مالي خطوبة نجل احد المتعهدين الى تغيب الاول وآخرين عن العرس في فقرا ما اضطر المنظمين الى اعادة تبديل المقاعد المخصصة للضيوف

– لا يزال عدد من الوزراء والنواب والقادة السياسيين المعنيين بالملف الرئاسي موجودين في الخارج، يأتون إلى لبنان لساعات ويغادرون للالتحاق بعائلاتهم

– بدأ عدد من المغتربين يغادرون إلى دول مجاورة لاستكمال إجازاتهم بعد لقاء ذويهم، وقلقهم من تطورات قد يشهدها البلد

– فيما كان مقررًا أن يعقد نواب الحاكم اجتماعًا الاثنين للتداول في موضوع المنصة البديلة لصيرفة ودرس الآليات التقنية والقانونية والتشريعية المتوافرة، علمت “النهار” أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طلب من نوابه تأجيل الاجتماع. وربط متابعون خطوة الحاكم بالبيان الاستثنائي الذي أصدره الاحد حول استمرارية عمل صيرفة لأجل غير محدد، بما يشي بأن الحاكم أوصل الى نوابه رسالة مفادها “الأمر لا يزال لي حتى نهاية ولايتي، فلا تتعجلوا”

اللواء

– كشفت مصادر بنكية أن المدراء في المصارف التي تتعرض لاقتحامات بهدف استعادة وديعة أو جزء منها، يوضع معظمهم مسبقاً بما يمكن أن يحدث قبل 24 ساعة.

– يعاني مسؤول كبير من حرج داخلي، يجعله يفكر بمدى قدرته على البقاء في المسؤولية ضمن الأوضاع الجارية حالياً من الضغوطات من كل الاتجاهات.

– خلافًا لما هو معلن فإن اعتذار “وزير سيادي” عن مهمة حساسة مع دولة شقيقة، يتعلق بطريقة تعامل الدولة مع الوزير.

الجمهورية

– تسعى جهة دولية لتأمين التوافق على موقعي الرئاسة الأولى والثالثة وشكل الحكومة، تجنبًا لوساطات دولية جديدة لفكفكة ِعَقد التأليف بعد الرئاسة.

– استغرب سفير دولة كبرى ما وصفها الضجة غير المبررة التي أُثيرت حول إجراءات طبيعية معتمدة في كل المقار الديبلوماسية.

– بعض رؤساء هيئات نقابيةّ تحفظوا على دعوة للإجتماع لإدانة التصويت على إبقاء النازحين السوريين بعد مشاورة منظمات NGOS داعمة لهم.

المصدر: صحف