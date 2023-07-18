السيد نصر الله: التحديات تواجه المسلمين ومقدساتهم.. وكربلاء تصنع الأجيال الممهدة لصاحب الزمان

تحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال إحياء الليلة الأولى من مراسم عاشوراء في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال السيد نصر الله “فقدنا عالما ومجاهدا وأبا من جيل المؤسسين هو سماحة العلامة الشيخ عفيف النابلسي”، وتابع “نتقدم بالعزاء لعائلته ولمراجعنا العظام وعلمائنا في الحوزات العلمية”.

واضاف السيد نصر الله “نبارك للمسلمين جميعًا حلول العام الهجري الجديد ونسال الله أن يحفظهم جميعًا وأن يُعينهم في مواجهة التحديات القائمة”، ولفت الى ان “التحديات تواجه المسلمين بإسلامهم ومقدساتهم ونبيّهم وبمصائرهم ووجودهم وكراماتهم وتحدياتهم الوطنية في كل بلد”.

وعن ذكرى عاشوراء، قال السيد نصر الله “كربلاء تعلمنا الصبر والتحمل ومواجهة الحصار ومواجهة الظلم وأن لا ننهار أمام كثرة العدو وقوة سلاحه”، واضاف “اخترنا هذا العام عنوان كربلاء طريقنا إلى المهدي بالواقع فكربلاء تعلمنا آداء التكليف وطاعة الولي ونصرة الحق والتضحة بالانفس”.

وشدد السيد نصر الله على ان “كربلاء تصنع الأجيال التي تمهد لصاحب العصر والزمان والتي ستكون مناصرة له بحق وستعينه في إقامة العدل ومحاربة الظلم والطغيان في هذا العالم”.

المصدر: موقع المنار