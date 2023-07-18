طقس لبنان| هل تخف الكتل الحارة خلال الايام المقبلة؟

يخف نسبيا تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق شبه الجزيرة العربية على الساحل اللبناني، مع بقاء نسبة الرطوبة المرتفعة، بينما يبقى تأثيرها خلال الأيام المقبلة على الجبال وفي المناطق الداخلية حيث تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية.

جاء ذلك في النشرة الجوية لمصلحة الارصاد الجوية التي ابقت النحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة ونصحت بالإكثار من شرب السوائل.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل بخاصة شمال البلاد مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد معها الشعور بالحر، وتبقى دون تعديل يذكر في المناطق الجبلية والداخلية حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة و بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة.

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وجنوب البلاد، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل.

الجمعة: قليل الغيوم بالاجمال دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل .

-الحرارة على الساحل من 24 الى 31 درجة، فوق الجبال من 18 الى 29 درجة، في الداخل من 20 الى 37 درجة.