حريق داخل مستودع لمواد سريعة الاشتعال في الشويفات وعمليات الإطفاء مستمرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 15 2023 - 15:08

حريق داخل مستودع لمواد سريعة الاشتعال في الشويفات وعمليات الإطفاء مستمرة

منذ 2 ساعة 15 July، 2023
حوادث واخبار امنية
لبنان

تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني في تمام الثالثة من فجر اليوم بلاغا يفيد عن اندلاع النيران داخل مستودع إحدى الشركات المتخصصة في صناعة البلاط والاسقف المستعارة pvc في مدينة الشويفات.

على الفور، هرع عناصر من الدفاع المدني الى موقع الحريق وبوشرت عمليات الإطفاء وسط ظروف بالغة الصعوبة بسبب احتواء المستودع على كميات هائلة من المواد السريعة الاشتعال كالتنر وسواها من المواد اللاصقة.

واستقدمت التعزيزات من العديد من المراكز المجاورة، بمؤزارة من عناصر من فوج اطفاء الضاحية للتمكن من السيطرة على النيران والحؤول دون امتدادها الى الطوابق العلوية من مبنى المؤسسة.

وتستمر عمليات الإطفاء وسط ظروف قاهرة بسبب بلوغ درجات الحرارة معدلات مرتفعة جدا داخل المستودع، ما استدعى تبديل فرق الإطفاء بشكل متواصل للتمكن من تنفيذ المهمة بالشكل المطلوب.

وسوف يستمر العناصر بمتابعة العمل على اخماد النيران الى حين الانتهاء من تنفيذ المهمة والتأكد من تبريد رقعة الحريق بشكل تام منعا من تجدد النيران.

التعليقات

ذات صلة