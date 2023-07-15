الإفراج عن عدد من المعتقلين البحرينيين الذين اعتقلوا على خلفيّة مشاركتهم بتشييع الشهيد العالي

أفرجت السلطات البحرينية عن عدد من المعتقلين الذين اعتقلهم على خلفيّة مشاركتهم بتشييع الشهيد محمد العالي.

ومن بين المفرج عنهم «الناشطون الأستاذ علي مهنا والحاج مجيد عبد الله (الحجي صمود) والحاج منير مشيمع» الذين سبق أن قرّرت النيابة توقيفهم لمدّة أسبوع غير أنّهم مكثوا في سجن الحوض الجاف 3 أيّام، حيث أصيب خلالها الحاج مجيد (70 عامًا) بوعكة صحيّة ونقل من سجن الحوض الجاف إلى طوارئ مستشفى السلمانية.

وأكّد الناشط السياسيّ مهنا انّ بيئة السجن غير صحيّة إذ أصيب بطفح جلديّ خلال مكوثه 3 أيّام فما حال من يظلّ أشهرًا وأسابيع؟

يذكر أنّ النظام البحريني نفذ حملة اعتقالات واستدعاءات للمواطنين بسبب مشاركتهم في تشييع «الشّهيد محمد عبد الله العالي» الذي استشهد نتيجة إصابته بمرض السرطان في سجون النظام وتدهور وضعه بسبب الإهمال الطبّي.

المصدر: مواقع