لبنان| تحذيرات من اندلاعِ حرائق – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2023 - 18:00

لبنان| تحذيرات من اندلاعِ حرائق

منذ 16 mins 13 July، 2023
طقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ارتفاعاً اضافياً في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتِها الموسميةَ مع ارتفاعٍ في نسبةِ الرطوبة ما يزيدُ الاحساسَ بالشعور بالحر. وجددت التحذير من خطرِ اندلاعِ الحرائقِ في المناطقِ الحرجية.

في وقت سابق دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين إلى ضرورةِ التزامِ الحيطةِ والحذر والتقيّدِ بإرشاداتِها حول التوعية من مخاطرِ حرائقِ الغاباتِ وعدمِ استعمالِ الأسهمِ الناريةِ والمفرقعاتِ والتسببِ بخسائرَ فادحةٍ في الأحراجِ والممتلكات. وذكرت المديرية المواطنين بضرورةِ الإتصالِ بغرفة عملياتها على رقم الطوارىء 125 للتبليغ عن اي طارئ.

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