لبنان| تحذيرات من اندلاعِ حرائق

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ارتفاعاً اضافياً في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتِها الموسميةَ مع ارتفاعٍ في نسبةِ الرطوبة ما يزيدُ الاحساسَ بالشعور بالحر. وجددت التحذير من خطرِ اندلاعِ الحرائقِ في المناطقِ الحرجية.

في وقت سابق دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين إلى ضرورةِ التزامِ الحيطةِ والحذر والتقيّدِ بإرشاداتِها حول التوعية من مخاطرِ حرائقِ الغاباتِ وعدمِ استعمالِ الأسهمِ الناريةِ والمفرقعاتِ والتسببِ بخسائرَ فادحةٍ في الأحراجِ والممتلكات. وذكرت المديرية المواطنين بضرورةِ الإتصالِ بغرفة عملياتها على رقم الطوارىء 125 للتبليغ عن اي طارئ.