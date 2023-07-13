العلاقات الاعلامية في حزب الله : نستنكر قيام السلطات اليونانية بتوقيف المناضلة ‏اللبنانية سهى بشارة ومنعها من متابعة سفرها

استنكرت العلاقات الاعلامية في حزب الله قيام السلطات اليونانية بتوقيف المناضلة اللبنانية سهى بشارة ومنعها من متابعة سفرها.
وتابعت في بيان لها “إنّ هذه الخطوة مرفوضة بالكامل وغير مُبرّرة وتتعارض مع القوانين الأوروبية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان”.
واضافت”إنّ احتجاز حرية الأسيرة المُحرّرة سهى بشارة هو عمل غير قانوني وانصياع لكيان العدو الإسرائيلي ”.
وختمت”إنّنا إذ نُوجّه التحية ونُعبّر عن تضامننا مع المناضلة بشارة، ندعو الحكومة اللبنانية إلى القيام بواجباتها الوطنية والأخلاقية تجاه بشارة واتخاذ الخطوات والإجراءات المناسبة حيال التصرف غير المقبول للسلطات اليونانية”.
المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله