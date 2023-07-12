الفصائل الفلسطينية: على السلطة وقف الاعتقالات السياسية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين

أكدت فصائل فلسطينية رفضها للاعتقالات السياسية بشكل عام وخاصة التي تستهدف قادة وكوادر وأسرى محررين في الضفة الغربية المحتلة. وشددت على ان ذلك هو “انتهاك خطير للقانون وسلوك خارج عن الإجماع الوطني”.

وطالبت الفصائل في بيان لها الثلاثاء “قيادة السلطة والأجهزة الأمنية بالتوقف الفوري عن ممارسة هذه السياسة المرفوضة شعبيا ووطنيا والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين”، وأكدت أن “استمرار الاعتقالات والانتهاكات من قبل أجهزة أمن السلطة لا يساهم في تهيئة الأجواء والمناخات الايجابية أمام الدعوة التي وُجهت لعقد اجتماع الأمناء العامين لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة مشروع ضم الضفة وتهويد القدس، بل يشيع أجواءً سلبيةً ستؤثر على الجهود الوطنية الرامية لاستعادة الوحدة في مواجهة الاحتلال وحكومة المستوطنين الفاشية”.

ودعت الفصائل “السلطة إلى الاستجابة للنداءات الوطنية بالتوقف عن هذه السياسة، لما تسببه أيضاً من تداعياتٍ خطيرة على التلاحم الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام