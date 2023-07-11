مفوضية الانتخابات الباكستانية تصدر مذكرة باعتقال عمران خان

أعلنت قناة “آري نيوز” الباكستانية أن مفوضية الانتخابات أصدرت مذكرة باعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان في قضية “ازدراء القضاء”. وقال التقرير إن مذكرة الاعتقال لا تتضمن إمكانية الخروج بكفالة على ذمة التحقيقات.

وفي 12 أيار/مايو، أعلنت المحكمة العليا أن اعتقال خان غير قانوني، وأفرجت عنه، ليتم تعليق مذكرة توقيفه في وقت لاحق حتى 19 حزيران/يونيو.

وخلال أعمال الشغب التي وقعت في البلاد، ارتكب المتظاهرون أعمال تخريب واشتبكوا بعنف مع الشرطة حيث لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب حوالي 300، فيما اعتقلت الشرطة أكثر من 4 آلاف من أنصار “حركة إنصاف”.

المصدر: روسيا اليوم