الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يعلن عن قرار بلاده تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2023 - 14:22

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يعلن عن قرار بلاده تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى

منذ 2 ساعة 11 July، 2023
أخبار موقع المنار

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