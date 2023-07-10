ما هو مصير حاكمية المصرف المركزي؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2023 - 20:40
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ما هو مصير حاكمية المصرف المركزي؟
منذ 31 mins
10 July، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
مصيرُ حاكميةِ المركزي .. التوجهُ الى الطلبِ من نوابِ الحاكمِ بقيادةِ الدفة.
المصدر:
قناة المنار
مصرف لبنان
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