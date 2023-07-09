الشيخ يزبك دعا المسؤولين للتحرك نحو حوار يخرج البلد من الضياع

دعا رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك المسؤولين اللبنانيين للتحرك باتجاه لقاء وحوار يخرج البلد من الضياع آملاً خلال لقاء مع عشائر وفعاليات البقاع في منطقة مرجحين – قضاء الهرمل في ان يتم هذا الأمر في اقرب وقت ممكن.

بدوره دعا رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني إلى التلاقي والتصالح لانهاء ازمة الرئاسة .

وحضر اللقاء وفدان قياديان من حزب الله وحركة أمل ، والنائبان حسين الحاج حسن وايهاب حمادة وفعاليات حزبية وبلدية واختيارية واجتماعية وعلمائية وحشد من وجهاء عائلات وعشائر المنطقة.