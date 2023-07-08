موعد نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي التأهيلية الفنية المهنية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2023 - 18:18

موعد نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي التأهيلية الفنية المهنية

منذ 2 ساعة 8 July، 2023
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
لبنان

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في لبنان في بيان لها السبت أن كل اعمال التصحيح والتدقيق وإدخال العلامات العائدة لشهادتي التأهيلية الفنية التحضيرية والتكميلية المهنية قد انتهت.

وتابع البيان “بناءً عليه، سوف تصدر النتائج العائدة لتلك الشهادتين يوم السبت الواقع فيه 8 تموز 2023 عند الساعة الثانية عشرة ظهرا”.

واضاف البيانن انه يُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين:

http://Results.vte.gov.lb

http://Results.vte-gov.com.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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