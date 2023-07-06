تزيين الضريحِ المُطهَّرِ لأمير المؤمنين (عليه السلام) بحلولِ ذكرى عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2023 - 10:54

تزيين الضريحِ المُطهَّرِ لأمير المؤمنين (عليه السلام) بحلولِ ذكرى عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر

منذ 1 ساعة 6 July، 2023
ثقافي وديني - صفحات منوعة

 

 

 

المصدر: العتبة العلوية المقدسة

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