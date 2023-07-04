بالفيديو | 10 إصابات بينها 3 بحالة خطيرة بعملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب

أعلنت وسائل اعلام صهيونية عن إصابة 10 صهاينة، ثلاثة منهم إصابتهم خطيرة جداً اثر عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب. ولفتت المصادر الى أن عملية الدهس في “تل أبيب” تزامنت مع جلسة أمنية لتقييم الأوضاع كان يترأسها رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو.

وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية أن منفذ العملية في تل ابيب كان يرتدي الزي العسكري الاسرائيلي.

وفي التفاصيل، ذكر موقع واللا “الإسرائيلي” أن المنفذ ارتدى زياً لجيش الاحتلال، “ونفذ عملية إطلاق نار على عدد من الاسرائيليين وعاد للإجهاز على المصابين ودهسهم بأحد السيارات بعد السيطرة عليها أمام أحد الفنادق في تل أبيب”.

المصدر: موقع المنار