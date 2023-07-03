كتائب القسام: أوقعنا جنوداً من وحدة الايعوز في كمين محكم عند مسجد الأنصار في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2023 - 14:06

كتائب القسام: أوقعنا جنوداً من وحدة الايعوز في كمين محكم عند مسجد الأنصار في جنين

منذ 19 mins 3 July، 2023
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