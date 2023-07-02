الشيخ قاووق: الصيغة التوافقية وحدها الفرصة الحقيقية للخروج من أزمة الاستحقاق الرئاسي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2023 - 16:02

الشيخ قاووق: الصيغة التوافقية وحدها الفرصة الحقيقية للخروج من أزمة الاستحقاق الرئاسي

منذ 2 ساعة 2 July، 2023
الشيخ نبيل قاووق
لبنان

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، أن “حبل الاصطفافات والتقاطعات الظرفية قصير وسرعان ما تسقطه الظروف، لا سيما وأن هذه الاصطفافات والتقاطعات غير متماسكة وغير متجانسة، وهي متزلزلة ومتحركة”.

وشدد خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة حولا الجنوبية، على أن “الصيغة التوافقية وحدها الفرصة الحقيقية للحل وإنقاذ البلد والخروج من أزمة الاستحقاق الرئاسي”.

وأكد أن “مرشحنا للرئاسة واحد، ومرشحهم شتى، وموقفنا ثابت، وموقفهم كل يوم في شأن”.

وقال إن “ادعاءات تغيير الصيغة والنظام هي مجرد فزاعة للهروب من منطق الحوار الذي هو الباب الوحيد للخروج من الأزمة”، معتبراً  أنه “عندما يرفض البعض الحوار، فهذا يعني أنهم يرفضون الحل باعتبار أن الحوار هو المعبر الوحيد للخروج من الأزمة، وعندما يرفضون الحل، فهذا يعني أنهم يعمقون الأزمة ويزيدون من المعاناة الوطنية”.

وأكدالشيخ  قاووق أن “السماح بالإساءة للقرآن الكريم هو عدوان على مقدسات الأمة والرسالات السماوية”، متسائلا: “لماذا لا تنطبق حرية التعبير إلا على استهداف الإسلام والقرآن ونبي الإسلام، ولماذا تتعطل هذه الحرية عند التنديد بالجرائم الإسرائيلية”، ورأى “إن ما حصل في السويد وغيرها من إساءة واستفزاز، يفضح دجلهم وزيف شعاراتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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