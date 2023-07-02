الجيش اللبناني يعلن مقتل مواطنين اثنين في القرنة السوداء ويحذر من الإقتراب من منطقة التدريب

أفاد الجيش اللبناني في بيان بتعرض أحد المواطنين لإطلاق نار في منطقة القرنة السوداء ما أدى إلى مقتله، كما قُتل لاحقًا مواطن آخر في المنطقة عينها. وأشار البيان إلى أن الجيش قد نفذ انتشارًا في المنطقة ويعمل على متابعة الموضوع لكشف ملابساته، كما أوقف عددًا من الأشخاص وضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر.

وقال البيان “ولمّا كانت قيادة الجيش قد حذرت في بيان سابق بتاريخ 2023/6/12 المواطنين من الاقتراب من منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء، تعيد التشديد على عدم اقتراب المواطنين كافة من هذه المنطقة تحت طائلة المسؤولية وحفاظًا على سلامتهم ومنعًا لوقوع حوادث مماثلة.”

المصدر: موقع الجيش اللبناني