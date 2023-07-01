قوى الامن: توقيف شبكة ترويج مخدرات تنشط في كسروان وجبيل

صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البيان التّالي:
” توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية عن قيام أحد الأشخاص بإدارة شبكة لترويج المخدّرات في منطقتَيْ كسروان وجبيل ويُدعى: ش. ي. (من مواليد عام 1988، لبناني)
بتاريخ 15-06-2023، ونتيجةً للتّحريّات والاستقصاءات التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنت من تحديد مكان وجوده وأربعة من أفراد الشّبكة المذكورة، وجرى توقيفهم بالتّزامن في مناطق عدة، وهم كل من اللبنانيين:
– م. د. (من مواليد عام 1973)
– و. ح. (من مواليد عام 1976)
– ج. ع. (من مواليد عام 1992)
– ت. ص. (من مواليد عام 1994)
ضُبط بحوزتهم:
-/220/غ كوكايين.
– /8،1/غ ماريجوانا.
– /35/غ من حشيشة الكيف.
– علبة “Xanax”
– /17/ هاتفًا خلويًا، ميزان حساس، أكياس وأوراق خاصّة لتوضيب المخدّرات، و”مطحنة حشيشة”.
– /4/ مسدّسات بأنواع مختلفة، و/273/ طلقة، و/3/ سكاكين.
– /1،135،000/ ليرة لبنانية، /2388/ دولاراً أميركيًا، /105/ دراهم إماراتية، ورزمتَيْن مزيّفتين من فئة الـ/100/ دولار أميركي.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص” .