تمديد إغلاق المجال الجوي بالسودان بعد تجدد الاشتباكات.. ومطالبات بمساعدة روسية

أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى العاشر من يوليو/تموز الجاري، أمام الحركة الجوية باستثناء الرحلات ذات الأغراض الإنسانية.

يأتي ذلك، بينما تجددت الاشتباكات الجمعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم، خصوصا في أم درمان غربا وبحري شمال العاصمة، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وكان المجال الجوي السوداني أغلق أمام حركة الطائرات بعد اندلاع الاقتتال بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل/نيسان الماضي.

وتوصل الطرفان منذ ذلك الوقت مرارا إلى عدد من الهدن الإنسانية، برعاية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، لكنها غالبا ما كانت تخترق من الطرفين، ما أسفر حتى الآن عن أكثر من مليوني نازح، و3 آلاف قتيل.

وكان مالك عقار نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، قال الجمعة إن الوفد السوداني الذي زار روسيا، طلب خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مساعدة موسكو في حل النزاع في السودان.

وأضاف عقار في مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى موسكو “طلبنا مساعدة روسيا في إنهاء الحرب السودانية. كما اطلعنا وزير الخارجية الروسي على خارطة الطريق لحل الأزمة”، وأشار إلى أن “السودان، يعتبر روسيا دولة صديقة وطلب منها أيضا تقديم “مساعدات اقتصادية واستراتيجية”.

من جهته، قال لافروف إن “موسكو تنظر بقلق للوضع في السودان، ومستعدة للمساعدة في حل الأزمة، وتجري البعثة الدبلوماسية الروسية في الخرطوم اتصالات مع الأطراف المعنية هناك”.

المصدر: روسيا اليوم