دمر مقاتلو المجموعة الجنوبية التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في محور أفدييفكا.

وأضاف مصدر من المجموعة الجنوبية أن القوات الروسية دمرت المستودع بالمدفعية بعد أن تم استطلاع الهدف بدقة بالمسيرات الروسية.

في وقت سابق، وفي نفس المنطقة دمرت المدفعية الروسية معاقل اللواء 110 الآلي المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية، وفق بيان وزارة الدفاع.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في الأربع وعشرين ساعة الماضية، والتي بلغت 425 جنديا ومرتزقا على جميع جبهات القتال.

المصدر: روسيا اليوم