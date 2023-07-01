الإدارة الاميركية “تفكر” بإرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا

قال رئيس هيئة الأركان في الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي الجمعة إن بلاده “تفكر منذ فترة طويلة” في إرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا.

وأضاف ميلي “لقد كنا نفكر في إرسال الذخائر العنقودية منذ فترة طويلة، وقد طلبها الأوكرانيون، وقدمت دول أوروبية أخرى بعضها”، وتابع “عملية اتخاذ القرار مستمرة، لا أعرف القرار حتى الآن”.

وفي هذا الصدد، أفادت وسائل اعلام اميركية نقلا عن مسؤولين قولهم إنه “من المتوقع صدور قرار نهائي قريبا من البيت الأبيض وأنه في حالة الموافقة، يمكن إدراج الذخائر في حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا في أقرب وقت ممكن خلال الشهر المقبل”.

المصدر: روسيا اليوم