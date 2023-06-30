النائب الموسوي دان حرق القرآن الكريم: يكشف عن توجه عدائي بغيض ضد الإسلام والمسلمين

أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ابراهيم الموسوي إلى أنها “ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الغرب المتشدق بالحضارة والأخلاق والرقي واحترام حقوق الانسان والحرية بممارسة عدوانه السافر وانتهاك أقدس ما يؤمن به ملياري مسلم وهو القرآن الكريم”، وتابع “لكن الجديد ان تتم الجريمة هذه المرة بتغطية كاملة من السلطات الرسمية وبترخيص منها، وهو ما يكشف عن توجه عدائي بغيض مليء بالحقد والكراهية ضد الإسلام والمسلمين ومقدساتهم”.

وقال الموسوي الجمعة إن “هذا العمل يعبر عن دناءة وحقارة وعنصرية القائمين به ويشكل إساءة لكل المؤمنين بالرسالات السماوية وليس فقط للمسلمين”، واضاف ان “المطلوب إدانته بشدة من كل المرجعيات الدينية والأخلاقية والإنسانية والمنظمات الحقوقية، وكذلك من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وإنزال العقوبة المشددة بالفاعلين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار هذه الجريمة الموصوفة، لأنها تسهم في الإنقسام وتغذية الخلافات وشحن النفوس بالكراهية ما يهدد الأمن والسلام”.

ودعا الموسوي “الحكومات العربية الإسلامية ان تتخذ موقفا موحدا وقوياً من كل الحكومات والجهات الغربية الرسمية التي تغطي هذا النوع من الجرائم، وأن تسعى بجدية لاستصدار قرار دولي يجرِّم انتهاك حرمة مقدسات المسلمين ويعاقب من يقوم بذلك أفرادا كانوا أم منظمات أم حكومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام