“لقاء علماء صور” حذر من استمرار الرهان على الخارج

حذر رئيس “لقاء علماء صور” ومنطقتها الشيخ علي ياسين في خطبة الجمعة، من ان “استمرار الرهان على الخارج وعدم التوجه للحوار والالتفات لمصلحة الوطن والمواطن، تنذر بأزمة معيشية وامنية بدأت مظاهرها في العديد من المناطق دون ان يرف جفن لمدعي السيادة الذين يصرون على رفض الحوار الذي به خلاص لبنان”.

ورأى ان “التعايش بين مختلف مكونات الشعب اللبناني افضل رد على الحاقدين الذين يحاولون تشويه الاسلام”، داعيا الى “تحركات على كل المستويات الاسلامية والعالم الحر بوجه جريمة الاعتداء على القرآن الكريم الذي يعتبر اعتداء على الانسانية كلها”، معتبرا ان “هذه الاعتداءات المتكررة هي ممنهجة وجزء من خطة استكبارية”.

أضاف: “ان هذه المحاولات الاجرامية التي تحدث بحق القرآن الكريم لن تفلح في ايقاع الفتن او إلغاء دعوة الاسلام للمحبة والسلام والاخوة وتشويه الدين الحنيف وستستمر دعوة الاسلام في الانتشار والتوسع”.

وختم: “ان رفض المثلية او التشكيك بالهولوكوست يعتبر من قبل الغرب جريمة رغم ان المثلية تخالف الفطرة البشرية والانسانية والهولوكوست لا يوجد دليل دقيق وواقعي عليها، لذا على الاحرار في العالم التحرك قبل ان تشملهم لعنة الله التي ستنزل على الغرب الذي يعاند الله ويحرق نسخ القرآن الكريم الذي يدعو الى الالفة والمحبة بين البشر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام