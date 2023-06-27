وزارة الصحة المصرية تعلن انتشال جثة وإصابتين من تحت أنقاض مبنى الإسكندرية المنهار

أعلنت وزارة الصحة المصرية مساء اليوم الاثنين، عن انتشال جثة وحالتي إصابة من تحت أنقاض العقار المنهار بمنطقة ميامي في الإسكندرية.

وأوضحت الوزارة أن جميع المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي الخدمة الطبية، مشيرا إلى استمرار تمركز فرق الإسعاف في موقع الحادث لحين انتهاء أعمال رفع الأنقاض، تحسبا لوجود أي مصابين أو حالات وفيات آخرى.

وكانت الوزارة قد دفعت بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ورفعت حالة التأهب في مرفق إسعاف الإسكندرية، تحسبا للتعامل مع أي إصابات محتملة، كما تستمر حالة الاستعداد في المستشفيات المتواجدة في محيط المكان وهي مستشفيات (شرق المدينة – أبوقير – الجمهورية -راس التين – جمال حمادة).

وأكدت الوزارة استمرار أعمال رفع الأنقاض من قبل الدفاع المدني، والقوات المسلحة، وكذلك إجراءات التعامل الطبي من قبل هيئة الإسعاف المصرية، والمتابعة جارية.

المصدر: مواقع