وفاة سوري واصابة آخر جراء انقلاب سيارتهما بوادي التركمان في البقاع

نقلت الى مستشفى الحكومي في الهرمل جثة السوري حامد المحمد (٣٥ سنة) بعد مصرعه في حادث سير، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “في التفاصيل ان سيارة بيك اب لنقل البضائع التي كان يقوده المحمد انحرفت عن الطريق في محلة وادي التركمان في جرود الهرمل واستقرت في مقبرة، حيث هدم سقف عليه، ما ادى الى مصرعه وجرح شخص آخر كان برفقته”.

وتابعت الوكالة “نقل عناصر الصليب الاحمر الجريح الى مستشفى العاصي، فيما استمرت اعمال رفع السقف المهدوم نحو ساعتين، من فرق الصليب الاحمر وفرق الانقاذ في الهيئة الصحية الاسلامية، حتى تم انتشال جثة المحمد ويتولى مخفر الهرمل التحقيق في الحادث”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام