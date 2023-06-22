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June 22 2023 - 19:16

الإعلان عن موعد بدء الدفع للمستفيدين من برنامج “أمان”

منذ 2 ساعة 22 June، 2023
برنامج امان
لبنان

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان هكتور الحجار في بيان له الخميس موعد بدء الدفع للمستفيدين من برنامج “أمان”.

وقال البيان “ستبدأ عملية الدفع للمستفيدين من برنامج أمان والذي بلغ عددهم لغاية الآن 93,676 أسرة لبنانية، يوم الإثنين 26 حزيران على أن تستمر على مدى يومين، أي 26 و27 حزيران”، وتابع “سيحصل عدد من المستفيدين على الدعم المدرسي لأولادهم المسجلين في مدارس رسمية وتصل قيمة المساعدات التي سيتم تحويلها إلى 12,309,900 دولار أميركي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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