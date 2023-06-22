لافرينتيف: موافقة سورية وتركية وإيرانية على “خارطة الطريق” الروسية للتطبيع بين أنقرة ودمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2023 - 19:16

لافرينتيف: موافقة سورية وتركية وإيرانية على “خارطة الطريق” الروسية للتطبيع بين أنقرة ودمشق

منذ 2 ساعة 22 June، 2023
المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتيف
المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتيف
أخبار دولية - روسيا

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، أن سوريا وتركيا وإيران اتفقت على صيغة “خارطة الطريق” التي أعدتها روسيا للتطبيع العاجل للعلاقات بين دمشق وأنقرة. وقال ألكسندر لافرينتيف، إن “جميع الأطراف وافقت بشكل عام على صيغة خارطة الطريق لدفع عملية التطبيع، وعبرت عن وجهات نظرها ومقترحاتها، والآن يجب التنسيق لتطبيق هذه الخارطة”.

وأضاف أن هذه العملية ستستغرق بعض الوقت، مشددا على أن “الشيء الأكثر أهمية هو أن عملية التطبيع تمضي قدما… نحو الأمام. لا يجب المماطلة، والجميع متفقون على ذلك”.

وبحث نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران في الاجتماع الدولي الـ20 حول سوريا في أستانا الثلاثاء الماضي، خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، ومكافحة الإرهاب وقضايا أخرى.

المصدر: روسيا اليوم

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