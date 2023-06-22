خاص | لهذه الأسباب تقترب أسماك القرش من الشواطئ اللبنانية، فهل هي خطرة!!

أثار ظهور أسماك القرش على الشواطئ اللبنانية في الآونة الأخيرة خوفاً وبلبلةً في صفوف المواطنين، خاصة بعد انتشار فيديو لحادثة التهام سمكة قرش سائحاً روسيّاً في مصر، ولمعرفة سبب تواجد هذه الأسماك بالقرب من الشواطئ، سألنا رئيس الاتحاد اللبناني للغوص والانقاذ علي سمير المقداد، الذي قال لموقعنا “عندما تفقد اسماك القرش كمية الغذاء اللازمة في الاعماق تتجه نحو الشواطئ لتحاصر الاسماك وتأكلها”.

وكشف المقداد ان “بعض الصيادين يقومون ليلاً في هذه الفترات بتفجير الصواعق على عمق 40 الى 80 مترا مستهدفين اسماك السردين التي تموت وتصبح طعما للاسماك الكبيرة والتي يستفيد منها الصيادون”.

واضاف إن “اسماك القرش حين تسمع اصوات الصواعق والتفجير تأتي لكي تنال نصيبها من الاسماك وهي تنفاس الصيادين وبعض الأحيان تأكل الاسماك من سنانيرهم”.

وتابع “في منطقة خلدة يقوم بعض الصيادين بالتفجير على عمق 15 مترا وهذا يستدرج القرش لكي يكون قريبا جدا من الشاطئ وهي تبقى قريبة من المنطقة لانها تعتبرها غنية بالغذاء”.

فيديو تظهر فيها أسماك قرش في المياه اللبنانية

ظهور سمكة “قرش”

وفي السياق، أقفلت إدارة منتجع الـ”ATCL” في منطقة جونيه المسبح بعد أنباء عن ظهور سمكة “قرش” وتجري عناصر الدفاع المدني بالتعاون مع عناصر الجيش عمليات بحث لتحديد النوع وطمأنة المواطنين وقد وضعت لافتة تمنع الرواد من السباحة مع صورة عن تواجد سمكة قرش.



بعض النصائح لتجنب هجمات اسماك القرش



تجنّب الغوص عند الفجر أو الغسق، إذ تتغذّى العديد من أسماك القرش في هذا التوقيت.

عدم اتّباع أسماك القرش وعدم الاقتراب منها من الخلف.

غالباً ما تكون أسماك القرش خجولة وتبتعد عن الغواصين، لكنها تُظهر تصرفاً عدوانياً إذا كانت تبحث عن الطعام.

تجنّب ارتداء موادّ لامعة، إذ تنجذب أسماك القرش إلى الأشياء اللامعة.

تجنب المياه العكرة، فالغوص في المياه مع ضعف الرؤية يصعّب مهام الرصد.

من المهّم الدخول والخروج من المياه بهدوء.

وفي نهاية الغوص، يجب تجنّب قضاء وقت غير ضروريّ على سطح المياه.

المصدر: موقع المنار