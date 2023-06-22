صحيفة ألمانية تستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي

تخطط الصحيفة الألمانية الأكثر شعبية «بيلد» لتسريح مئات الموظفين، وسط خطط بتقليص نشاطها الإقليمي هذا العام وتكثيف اعتمادها على الذكاء الاصطناعي.

وأخطرت شركة «أكسل شبرينغر»، صاحبة الصحيفة اليومية الأكثر مبيعاً في ألمانيا، الموظفين في رسالة بالبريد الإلكتروني، يوم الثلاثاء، أن الصحيفة بصدد التوقف عن إصدار ستة من طبعاتها الإقليمية البالغ عددها 18، وإغلاق ثلثي مكاتبها الإقليمية.

وأضافت أنها تعتزم الاستمرار في إصدار صحف «بيلد» المحلية، مع إدارة مراسليها الإقليميين من برلين في المستقبل.

وقالت الشركة في مذكرة تمت مشاركة نسخة منها مع CNN إن أدوار المحررين، ومحرري الصور، والمراجعين اللغويين وغيرهم من الموظفين المشاركين في إنتاج المطبوعات «لن تستمر كما هي اليوم»، إذ تتوقع الشركة الاستغناء عن مئات الوظائف، ويبلغ عدد الموظفين الحاليين للشركة نحو 1000 موظف.

ووفقاً لصحيفة «فرانكفورتر العامة»، من المقرر إلغاء نحو200 وظيفة. وعلى الرغم من أن «أكسل شبرينغر» لم تُفصح عن العدد الفعلي لحالات التسريح، إلّا أنها ألمحت إلى أنه سيكون بالمئات.

ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أشهر من تحذير ماتياس دوبفنر، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسل شبرينغر» للموظفين من حدوث تخفيضات «كبيرة» في الوظائف اتساقاً مع جهود الشركة لتحول أنشطتها بالكامل إلى الأنظمة الرقمية والتي يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً مهماً فيها.

وأوضح متحدث باسم «بيلد» لشبكة CNN أن فقدان الوظائف المرتبط بإعادة هيكلة الصحيفة «لا علاقة له باستخدام الذكاء الاصطناعي»، وأضاف «أن الذكاء الاصطناعي يُتيح المزيد من الوقت والفرصة للإبداع الصحفي للمحررين والمراسلين»، كما أكد المتحدث ضرورة تحقق الصحفيين من النتائج التي يُظهرها الذكاء الاصطناعي أكثر من مرة.

على الرغم من ذلك، أوضحت الشركة في مذكرتها إلى الموظفين أنها ستبدأ الاعتماد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، مبررة ذلك بقولها «إننا في حاجة إلى ذلك لدعم تحولنا الرقمي الكامل”، وأضافت أن «غالبية» الوظائف المرتبطة بإنتاج النسخ الورقية هي الأكثر عرضة للتخلي عنها.

وقالت الشركة «نأسف لاضطرارنا للتخلي عن الزملاء الذين استُبدلت مهامهم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وغير القادرين على إيجاد مكان لأنفسهم في هذا النظام الجديد»، وأضافت «سيتمكن الذكاء الاصطناعي قريباً من تولي تصميم الصحيفة المطبوعة بالكامل».

المصدر: بي بي سي