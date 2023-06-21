الشيخ عبد الرزاق: العمليات الفلسطينية البطولية رد طبيعي على جرائم الإحتلال الصهيوني

بارك رئيس حركة “الإصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبد الرزاق في بيان له الاربعاء “العملية البطولية في شمال رام الله داخل مستوطنة عيلي”، واعتبر أن “هذه العمليات البطولية رد طبيعي على جرائم الإحتلال الصهيوني في كل فلسطين المحتلة”.

ودعا الشيخ عبد الرزاق “كل الشعب الفلسطيني المقاوم والمجاهد الى المزيد من العمليات”، وحث “كل عالمنا العربي والإسلامي الى دعم خيار الشعب الفلسطيني المقاوم بالمال والسلاح والإعلام”، واكد ان “القضية الفلسطينية حاضرة دائما، في وجدان الأمة وهي في سلم أولوياتها وعملية أمس هي محط تقدير من كل العرب والمسلمين”.

وشدد الشيخ عبد الرزاق على ان “الاعتداءات الصهيونية لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا قوة ومناعة وإصرارا على مواصلة الجهاد والمقاومة حتى تحرير القدس وكل فلسطين”، ووجه “نداء للشعب الفلسطيني إلى أن يتوحد خلف خيار المقاومة لتحرير كل فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام