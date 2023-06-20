بوحبيب: “سياسة التقشف” في وزارة الخارجية مستمرة

أوضح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال في لبنان عبد الله بوحبيب الثلاثاء سياسة الوزارة في ترشيد الإنفاق في السفارات في الخارج.

وقال بوحبيب إن “حصة الوزارة في موازنة العام 2022 تبلغ 77 مليون دولار فقط، وطلبنا من السفراء تقليص رواتبهم والمصاريفط، وتابع “أما بالنسبة للموظفين المحليين فبلغت 28 مليون و750 الف دولار اي بانخفاض ستة ملايين دولار عن العام 2021 وقد تم صرف 165 موظفا محليا نالوا جميعهم تعويضات صرفهم. كما خفضت الرواتب المرتفعة للموظفين الباقين”، واكد ان “سياسة التخفيض مستمرة لجهة ايجارات المكاتب وسكن رؤساء البعثات رغم توفير حوالى مليونين و600 الف دولار”، مشيرا الى ان “كلفة صيانة أملاك الدولة تم تخفيضها حوالى 14 مليون دولار في العام المنصرم اي ما نسبته 75 في المئة للابنية الادارية و73 في المئة للأبنية السكنية”.

ولفت بوحبيب الى ان “سياسة التقشف ستبقى معتمدة على الاقل سنتين”، وقال “لا مجال حاليا للتفاخر، خصوصا وأن حالتنا الاقتصادية بالويل”، وهذه السياسة هي موضع تهنئة من الجميع”، وتابع “لم يعد يإمكاننا إقامة الاحتفالات الرسمية كما يلزم، لكن هذا لا يعني ان هذه الاحتفالات الرسمية تصنف من باب الهدر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام