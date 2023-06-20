العمل الإسلامي: دماء الشهداء ستكون الوقود التي تشعل النار تحت أقدام المحتلين

أشادت “جبهة العمل الإسلامي” في بيان انه “بالكمين النوعي المحكم الذي نفذته سرايا القدس – كتيبة جنين ضد قوة إسرائيلية مدرعة ، ما أدى إلى أصابة آليات عدة للعدو وسقوط نحو سبعة جرحى بعضهم في حال الخطر حسب اعتراف العدو”.

وأشارت إلى أن” هذه العملية التي وصفتها وسائل إعلام العدو من أنها أليمة ومعقدة وكذلك المواجهات المشرفة التي أجبرت العدو على استخدام سلاح المروحيات لأول مرة في الضفة الغربية هي رسالة واضحة أثبتت أن حركة الجهاد الإسلامي وسرايا قدسها ليستا لقمة سائغة، وخصوصا بعد معركة ثأر الأحرار المجيدة، بل أن الحركة ازدادت قوة وصلابة وعزما وإرادة رغم الجراح الثخينة واستشهاد عدد من قادتها العسكريين والميدانيين في المعركة”، مؤكدة” أن معركة الحق ضد الباطل مستمرة مهما بلغت التضحيات، وأن جولة الباطل ساعة وصولة الحق إلى قيام الساعة”.

ولفتت الجبهة الى أن “استشهاد عدة مدنيين وإصابة العشرات من الفلسطينيين في هذه المواجهات لن يفلت من عضد المقاومة وقوة عزيمتها على التصدي والاستبسال، وأن دماء هؤلاء الشهداء ستكون الوقود التي تشعل النار تحت أقدام الصهاينة المحتلين، وسيهزمون ويخرجون من أرض الإسراء والمعراج مذعورين مدحورين ، وإن غدا لناظره قريب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام