وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تفرغ المسجد الأقصى المبارك من الحراس والمعتكفين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2023 - 05:34

وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تفرغ المسجد الأقصى المبارك من الحراس والمعتكفين

منذ 6 ساعة 19 June، 2023
أخبار موقع المنار

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