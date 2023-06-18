الموسوي: النكد السياسي لا يبني وطناً ولا يحل أزمة

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي أن “الفريق الآخر لم يقدم مرشحا جديا، وإنما مرشح مناورة لإسقاط ترشيح الوزير فرنجية، وهذا النكد السياسي لا يبني وطنا ولا يحل أي أزمة، هؤلاء لم يجتمعوا على برنامج أو رؤية للحل من خلال ترشيحهم المزعوم، وكانت نيتهم غير سليمة منذ البداية، وهذا كان سيأخذ لبنان الى مشكلة كبيرة”.

وأضاف خلال لقاء سياسي أقامته العلاقات العامة لحزب الله في بلدة النبي شيت “الوزير سليمان فرنجية مرشح جدي، وهو ضمانة لكل لبنان، لذا يجب على الجميع الحوار لنصل إلى حل يخلص لبنان من هذه الأزمة”.

ورأى ان “محور المقاومة في أفضل حالاته من خلال الجهوزية ضد أي اعتداء إسرائيلي، وهذا المحور متكامل مع بعضه البعض”.

وأشار إلى أن “الموقف الأوروبي من قضية النازحين السوريين الذي يرفض عودتهم إلى بلادهم، هو فعل تآمر جدي وخطير ضد لبنان واللبنانيين، وهو يكشف حقيقة الموقف الأوروبي المنافق، فلو أنهم قدموا للنازحين المساعدات، التي يقدمونها لهم هنا، في بلادهم لعادوا جميعا إلى سوريا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام