أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن القوات الأوكرانية واصلت تكبد خسائر فادحة خلال محاولاتها الفاشلة لتنفيذ عمليات هجومية على محوري جنوب دونيتسك ودونيتسك.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن وحدات من مجموعة القوات “الشرق” قد صدت 5 هجمات أوكرانية في منطقة فريميفسكي على محور جنوب دونيتسك، حيث قتل أكثر من 200 جندي أوكراني وتم تدمير 5 دبابات وعدد من المعدات العسكرية الأخرى.

وعلى محور دونيتسك، نجحت مجموعة القوات “الجنوب” في صد 5 هجمات للعدو، الذي خسر نحو 215 جنديا في تلك المعارك، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء 109 الدفاع الإقليمي.

وعلى محور كوبيانسك، تم تحييد مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين، وقتل نحو 45 جنديا، كما تم تدمير مدفع M777 أمريكي الصنع.

وعلى محور كراسني ليمان، قتل ما يصل إلى 65 جنديا أوكرانيا، ودُمر مدفع ذاتي الحركة “أكاتسيا” ومدفع هاوتزر “دي-30”.

وعلى محور خيرسون، تم القضاء على حوالي 30 جنديا للعدو، وتدمير مدفع M777 ومدفع هاوتزر “مستا-بي”. وأصابت الضربات الروسية 96 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار، وقوات ومعدات عسكرية في 104 مناطق.

واعترضت الدفاعات الجوية الروسية 4 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS، كما دمرت 22 طائرة بدون طيار أوكرانية.

المصدر: روسيا اليوم