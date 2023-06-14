باسيل: لا نجاح لأي رئيس بلا برنامج متفق عليه

كتب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عبر مواقع التواصل : “جلسة اليوم أثبتت كما قلنا امس أن لا أحد يستطيع تخطي المكون المسيحي في رئاسة الجمهورية، وأن لا فرض للرئيس من أحد على أحد، وان التيار ملتزم ويتبع قناعاته فقط”. اضاف “كل عناد سيقابله عناد آخر، فلا حل إلا بالتوافق على البرنامج وعلى الرئيس من دون إقصاء أو تشاطر، ولا نجاح لأي رئيس بلا برنامج متفق عليه. اسقطوا الشروط المسبقة فهذا ليس حوارا، وأقلعوا عن نظريات الفرض والتحدي فهذا ليس لبنان، ولاقونا إلى ورقة الاولويات الرئاسية والأسماء التي تتناسب مع البرنامج السيادي الإصلاحي الخلاصي”.