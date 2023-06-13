بوتين: خسائر الهجوم المضاد الاوكراني تقترب من الكارثة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن خسائر القوات الأوكرانية تتراوح بين 25 و30% من حجم المعدات العسكرية التي تم تسليمها إليهم من الغرب.

وأضاف خلال اجتماع مع المراسلين العسكريين أن خسائر أوكرانيا في إطار الهجوم المضاد تقترب من الكارثة، مشيرا إلى أن اوكرانيا لم تحرز أي نجاح في الهجوم المضاد.

وقال بوتين : “أما بالنسبة للمدرعات، فخسائرهم بشكل عام أكثر خطورة. خلال هذا الوقت فقدوا أكثر من 160 دبابة وأكثر من 360 مركبة مدرعة من مختلف الأنواع. هذا ما نراه بالضبط”.

وأوضح بوتين أنه “لا تزال هناك خسائر لا نراها نتيجة الأسلحة طويلة المدى عالية الدقة على مجموعات من الأفراد والمعدات.. ”

وصرح الرئيس الروسي بأن أهداف العملية العسكرية ذات طبيعة أساسية ثابتة إلا أنها تتغير وفقا للوضع الراهن.