كركي : زيادة غلاء المعيشة أصبحت 6400000 ل.ل.

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة قضت بتعديل أحكام الفقرة اولا من المذكرة رقم 710 تاريخ 11 آيار، بحيث تم إعطاء جميع المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل زيادة غلاء معيشة بقيمة ستة ملايين واربعمائة الف ليرة لبنانية (6,400,000 ل. ل.) وذلك تنفيذا للمرسوم رقم 11343 تاريخ 29/5/2023.

وجاء في بيان صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: “إنطلاقا من حرصه الشديد على تحصيل حقوق العمال والمستخدمين، وبناء على احكام المرسوم رقم 11343 تاريخ 29 ايار 2023المنشور في الجريدة الرسمية عدد 24 تاريخ 8\6\2023، والذي تم بموجبه زيادة إضافية الى الأجور لتصبح مبلغ الاجمالي قدره 6400000 ل.ل.

وبعد تحديد الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ تسعة ملايين ليرة والحد الادنى الرسمي للاجر اليومي بمبلغ اربعمائة وعشرة الالف ليرة لبنانية، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 13/6/2023 حملت الرقم 711 قضى بموجبها تعديل أحكام الفقرة اولا من المذكرة الاعلامية رقم 710 تاريخ 11 آيار بحيث تم إعطاء جميع المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل زيادة غلاء معيشة بقيمة ستة ملايين واربعمائة الف ليرة لبنانية (6,400,000 ل. ل.) بدلا من 4500000 ل.ل. وذلك تنفيذا للمرسوم رقم 11343 تاريخ 29/5/2023.

أما في ما يتعلق بكيفية احتساب الاشتراكات: فإنه واعتبارا من 26\4\2023 ومن اجل احتساب اشتراكات المؤسسات :

– يضاف الى اساس الاجر الشهري مبلغ ستة ملايين واربعمائة الف ليرة (6,400,000 ل.ل)

– يضاف الى اساس الاجر اليومي مبلغ مائتين وستة واربعون الف لير(246,000 ل.ل). وفي حال لم يبلغ الأجر اليومي بعد الزيادة الحد الادنى الرسمي للأجر اليومي (410000 ل.ل.) يزاد لتبلغ قيمته أربعمائة وعشرة الاف ليرة ( 410,000ل.ل).

وأمل المدير العام أن تستمر لجنة المؤشر في اجتماعاتها، برعاية وحضور وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم لمواكبة التطورات كافة على صعيد الرواتب والأجور وذلك لإنصاف الطبقة العاملة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام