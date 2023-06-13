تفريغ أول شحنة نفط روسية بمرفأ كراتشي في باكستان

فرّغت الشحنة الأولى من النفط الروسي بمرفأ كراتشي في باكستان التي تفتقر بشدّة لموارد الطاقة، وتعاني من نقص الدولار. وسبق أن قال وزير النفط الباكستاني مصدق مالك، إن “البلد سيدفع للشحنات الروسية بعملات دول صديقة”، مع نقص الدولار الأميركي من احتياطي باكستان بشكل خطير وابتعاد روسيا عن العملة الخضراء.

وكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عبر تويتر، مساء أمس الأحد “إنها شحنة النفط الروسية الأولى على الإطلاق لباكستان وبداية علاقة جديدة بين باكستان وروسيا الاتحادية”.

وأوضح شريف الذي تستعد بلاده لانتخابات عامة هذا العام، أن الشحنة الأولى من “النفط الخام المخفّضة” وصلت إلى مدينة كراتشي الأحد على أن تُفرَّغ الاثنين.

المصدر: مواقع