تقرير مصور | احتدام الاصوات على أبواب الجلسة الثانية عشرة لانتخاب الرئيس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2023 - 22:16

تقرير مصور | احتدام الاصوات على أبواب الجلسة الثانية عشرة لانتخاب الرئيس

منذ 2 ساعة 12 June، 2023
لبنان

رئاسيا ، الجوجلة لا تزال مستمرة مع بدء العد العكسي لجلسة انتخاب الرئيس الثانية عشرة يوم الاربعاء.

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