رعد: يرشحون شخصاً لا يريدونه ان يصل..

رأى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن من يرشحون الشخص المنافس لمرشح المقاومة لا يريدونه ان يصل للرئاسة، وقال في كلمة له خلال حفل تأبيني أقيم في الذكرى السنوية الثالثة للقائد الجهادي الكبير حسن محمود فرحات (أبو علي فرحات) في حسينية بلدة اللويزة، “ينافس أهل المقاومة جماعة من اللبنانيين ممن يرشحون ويدعمون شخصًا لا يريدون إيصاله الى رئاسة الجمهورية، وإنما يستخدمونه فقط لمنع أن يصل مرشح المقاومة (رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية)”.

وأشار إلى “أننا نعتبر أن الشراكة الوطنية هي تحقيق لمصالح اللبنانيين جميعًا دون تمييز واستنساب أو استضعاف لأحد”، مضيفًا أن “الآخرين يفهمون الشراكة الوطنية بأنها استخدام لفريق آخر من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة على حساب كل اللبنانيين”.