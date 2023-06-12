زيارة لودريان بعد جلسة الانتخاب..

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال في لبنان عبدالله بوحبيب سفيرة فرنسا آن غريو التي لم تشأ الإدلاء بأي تصريح.

وأعلن بوحبيب انه “تبلغ من غريو ان زيارة الموفد الفرنسي الوزير جان ايف لودريان في القريب العاجل لكن بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الاربعاء المقبل ونحن رحبنا به وخصوصا أنه ديبلوماسي مخضرم ونتمنى له النجاح في مهمته”.

وأضاف بوحبيب “كما بحثنا في موضوع اليونيفيل وخصوصا أننا نطالب بإزالة الفقرة التي تضمنها قرار التجديد لها السنة الماضية حول توسيع حركتها في الجنوب”، وتابع “أبلغناها استعداد الجيش لمواكبة اليونيفيل في تحركاتها وتمنينا عليها تأمين المحروقات والبنزين للجيش لمواكبة عملها”، واضاف “كما أبلغتني السفيرة غريو احتمال مغادرتها لبنان في شهر آب المقبل لاستلام مهامها كمديرة لشؤون الشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية على ان ينتقل سفير فرنسا في أنقرة هيرفيه ماغرو الى بيروت ليتسلم مهامه الديبلوماسية سفيرا لفرنسا لدى لبنان”.

من جهة ثانية، التقى بوحبيب سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف الذي غادر ايضا من دون الإدلاء بأي تصريح، وأكد بوحبيب انه “أثار مع السفير روداكوف موضوع حذف الفقرة التي تضمنها بيان التجديد لليونيفيل حول توسيع عملها وتحركاتها في الجنوب”، وطالب ان “تكون مساعدات الجيش اللبناني كاملة على مدار السنة خصوصا لجهة المحروقات وتم البحث في عدم تسييس عمل المنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة التزاما للتوصية الصادرة عن مجلس وزراء الخارجية العرب يوم كان لبنان رئيسا”.

وبحث الوزير بوحبيب مع سفيرة سويسرا لدى لبنان ماريون ويشلت في العلاقات الثنائية والتجديد لقوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان(اليونيفيل) ومشاركة لبنان في مؤتمر بروكسل 7.

كما بحث مع سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان رالف طراف في التحضيرات لمؤتمر بروكسل 7 لدعم سوريا ودول الجوار في 14و15 حزيران الجاري.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام