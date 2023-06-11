“القومي”: لرئيس إصلاحي مؤمن بالمقاومة وحريص على العلاقة المميزة مع سوريا

اعتبر رئيس الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان ربيع بنات في بيان له الاحد أن “رئاسة الجمهورية في لبنان تحتاج لرئيس إصلاحي مؤمن بالمقاومة وحريص على العلاقة المميزة مع الدولة السورية حسن التواصل مع المحيط العربي”.

وقال بنات إن “العودة لساحة الجهاد والتي تمت ترجمتها على الأرض، لا تقتصر فقط على العمل العسكري، بل تنسحب للعمل السياسي والاجتماعي والتنموي، والحزب معني مباشرة بهموم الناس وشجونهم وأوضاعهم المعيشية، وان العمل المقاوم لا يمكن له أن ينفصل عن حاجات الناس الأساسية”.

ولفت بنات الى أن “الحزب اليوم استعاد عافيته، وتمكنت قيادته من ترجمة خطتها لافعال وانجازات، وأن العمل سيستمر كما تتطلب الحاجة، وأن ارادة القوميين التي فرضوها هم في 13 أيلول 2020 هي مسؤولية لن يفرط بها أحد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام