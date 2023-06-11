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June 11 2023 - 12:38

بالفيديو.. زلزال في جنوب إفريقيا

منذ 27 mins 11 June، 2023
جنوب افريقيا
أخبار دولية - تقارير مصورة - جنوب افريقيا

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قوته 5 درجات وقع اليوم الأحد بالقرب من جوهانسبرغ، وهز المباني في أكثر المقاطعات اكتظاظا بالسكان في جنوب إفريقيا.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع في الساعة 2:38 صباحا (00:38 بتوقيت غرينتش) على بعد نحو 10 كيلومترات (6 أميال) تحت السطح.

واهتزت المباني في جميع أنحاء مقاطعة غوتنغ، حيث تقع جوهانسبرغ، أكبر مدينة في البلاد ومركزها التجاري.

وشعر السكان في جميع أنحاء المقاطعة بالزلزال، وقام البعض بنشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أضرارا هيكلية طفيفة في الجدران.

المصدر: روسيا اليوم

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